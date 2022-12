Calabria a MilanTV: «Non vedo l’ora di tornare in campo»

Davide Calabria ha rilasciato una lunga intervista da Dubai ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni del capitano rossonero

RITORNO – «Siamo contenti di stare insieme, fa bene per la squadra. Io non vedo l’ora di tornare in campo, sto facendo un po’ di riatletizzazione da solo ma non vedo l’ora di stare con la squadra.»

RIPARTENZA – «È un ricominciare per tutti, quest’anno è strano ma la stiamo vivendo bene. Siamo carichi e pronti.»

COMPAGNI AL MONDIALE – «Ho scritto a Oli e Theo, dispiace che non sono con noi da subito ma hanno un grandissimo obiettivo. Meritano di essere visti, penso che possono vincere il Mondiale perchè hanno una squadra davvero forte, me lo auguro per loro.»

AMICHEVOLI – «Sono gare importanti, la pausa è stata lunga. Sarà davvero un nuovo inizio. Dobbiamo ritrovare lo spunto fisico e mentale per riapprocciare bene sul campo. Vogliamo ritrovare la brillantezza perchè tra due settimane si riprende a fare sul serio.»

CAMPIONATO – «È un campionato con tantissime partite, gennaio sarà un mese cruciale per tutti e sono fiducioso»