Cairo all’attacco: «Milan, Inter e Juve hanno mancato di rispetto! Sembrava una Superleghina». Le sue parole

Urbano Cairo, dopo l’Assemblea della Lega Serie A, si è scagliato così contro Inter, Milan e Juventus per il voto espresso sul format del campionato. Le sue dichiarazioni.

CAIRO – «Inter, Milan e Juventus hanno mancato di rispetto alla Lega con quell’incontro da sole in Figc. E’ sembrata una Superleghina in 3. Dimissioni di Marotta? Assolutamente no. Spaccatura con le big? No ma il timing di quel vertice a 3 è stato totalmente sbagliato, il loro atteggiamento è stato sbagliato»