Cagliari, tegola Cragno: possibili 25 giorni di stop per il portiere

Alessio Cragno ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo ileopsoas: previsti 25 giorni di stop

Alessio Cragno salterà sicuramente la sfida contro il Milan prevista per domenica sera (ore 20:45) a San Siro. Il portiere ha rimediato una distrazione di primo grado del muscolo ileopsoas.

Per il momento – secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – si parla di uno stop di 20-25 giorni. La pausa per le nazionali potrebbe aiutare il suo recupero e quindi tornare in campo per le terza giornata contro il Genoa.