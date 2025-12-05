Cagliari Milan, crisi nera per i sardi: rottura del crociato per Felici. Un Vantaggio per Allegri? Segui le ultimissime

Brutte notizie giungono dalla Sardegna che peggiorano ulteriormente il momento del Cagliari. L’esterno Mattia Felici, talentuoso giocatore romano classe 2001 e autore di due reti in questa prima fase del campionato, è alle prese con un grave infortunio al ginocchio sinistro. Sono in corso accertamenti medici, ma il timore, molto forte, è che possa trattarsi di una lesione al legamento crociato.

In caso di conferma, i tempi di recupero sarebbero stimati intorno ai sei mesi, il che significherebbe la fine anticipatadella stagione per il giovane calciatore. La notizia è stata riportata dall’ANSA e sta tenendo in ansia l’ambiente isolano, in attesa del verdetto definitivo dei medici.

La Dinamica dell’Infortunio e le Precedenti Tegole

L’infortunio si era verificato nel finale concitato della partita di Coppa Italia contro il Napoli. Nonostante il dolore, Felici era rimasto coraggiosamente in campo, arrivando addirittura a battere (e sbagliare, colpendo la traversa) uno dei rigori nella prima serie. Il vero allarme è scattato solo ieri, al ritorno in campo ad Assemini, quando il ginocchio si è gonfiato in modo preoccupante, accendendo la spia rossa nello staff sanitario.

Questa è solo l’ultima di una serie di tegole pesantissime per la squadra, ora guidata da Pisacane, che a gennaio perderà per circa un mese anche l’attaccante Luvumbo, convocato dall’Angola per la Coppa d’Africa. Inoltre, il Cagliari deve già fare i conti con il crociato rotto del bomber Belotti (ex Torino, un attaccante di grande grinta), che tornerà disponibile solo in primavera.

La Sfida Imminente con il Milan

Questo accumulo di infortuni e assenze rappresenta un potenziale, seppur involontario, vantaggio per le dirette concorrenti, in particolare per il Milan.

Il Diavolo affronterà infatti il Cagliari in trasferta, in Sardegna, tra meno di un mese, precisamente il 2 gennaio 2026. I rossoneri, guidati in panchina dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri – il mister pragmatico che punta a massimizzare i punti in campionato – potrebbero trovare un avversario decisamente indebolito e in difficoltà numerica.

Questa situazione agevola la missione Scudetto di Allegri e del nuovo Direttore Sportivo (DS), Igli Tare, l’esperto dirigente albanese che sta plasmando la rosa. Con la concentrazione esclusiva sul campionato (e sulla Supercoppa), il Milan è chiamato a sfruttare al meglio queste circostanze per consolidare la propria posizione in testa alla classifica e allungare il vantaggio sulle inseguitrici.