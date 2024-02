Cagliari Milan Primavera 1-3: Nsiala, Sia e Camarda interrompono il digiuno di vittorie

Il Milan Primavera è ospite del Cagliari nella 20ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera torna alla vittoria che mancava da quasi un mese. 3-1 al Cagliari nel segno di Nsiala, Sia e Camarda.

Cagliari Milan Primavera 1-3: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Cagliari Milan Primavera.

2′ Subito Cagliari in avanti – Achour riceve in area di rigore, scodella morbido sul secondo palo ma il suo traversone viene respinto di testa dalla difesa del Milan.

4′ Raveyre attento su Idrissi – Muove bene il pallone il Cagliari. Balde va a sinistra da Idrissi, traversone col mancino troppo su Raveyre che esce e blocca in presa sicura.

6′ Ancora Idrissi, ancora Raveyre – Azione fotocopia di quella precedente. Idrissi al cross col sinistro, Raveyre questa volta deve allungarsi e respingere con i pugni.

10′ Ritmi bassi, Eletu cestina un contropiede – Tanti errori in questa fase di gioco. Il Cagliari sbaglia l’uscita dal basso, raccoglie Victor Eletu che cerca Scotti con un pallonetto morbido ma fallisce completamente la misura del suggerimento.

13′ Ammonito Cogoni – Grande cavalcata a destra di Magni, che sta per crossare ma viene abbattuto dalla scivolata in netto ritardo su di lui di Cogoni. Calcio di punizione e giallo per il difensore rossoblù.

15′ Gol Nsiala – È avanti il Milan! Traiettoria invitante di Eletu a baciare la testa di Nsiala, che gira in mezzo a due avversari e la indirizza sul palo più lontano. Wodzicky immobile, rossoneri in vantaggio.

18′ Tiro Sia – Magni si sgancia bene a destra, crossa profondo per Sia: stop, tiro velenoso che viene però smorzato da una deviazione. Raccoglie Wodzicky senza problemi, non ci arriva sulla ribattuta Camarda.

20′ Gol Sia – Capolavoro di Diego Sia per il raddoppio. Pressione di Camarda su Wodzicky che costringe all’errore il portiere del Cagliari: rinvio corto sui piedi di Sia, che controlla, passa in mezzo a due con un bellissimo dribbling e con l’interno destro la piazza in diagonale sul palo opposto.

22′ Gol annullato Sia – Dopo due minuti Sia aveva addirittura firmato la doppietta. Punizione di Eletu, sponda di Nsiala per Sia che a tu per tu con Wodzicky aveva insaccato: l’arbitro Ubaldi ha fermato tutto per una posizione di fuorigioco.

25′ Idrissi sbaglia il cross – Fa tutto bene a sinistra il terzino, tranne il cross: traiettoria bassa, innocua. Raveyre indisturbato arpiona a terra il pallone.

28′ Tiro Carboni – Rimessa laterale corta di Arba. Carboni controlla e tenta addirittura il tiro da posizione quasi proibita: l’esito è da dimenticare, conclusione alle stelle.

32′ Scotti pericoloso a destra – Buono spunto a destra dell’esterno del Milan, che cerca Camarda a centro area con il cross. Fa buona guardia la difesa del Cagliari che allontana di testa.

35′ Colpo di testa Nsiala – Vicino alla doppietta il difensore! Copione identico a quello che ha portato all’1-0: punizione di Eletu, colpo di testa di Nsiala che questa volta si spegne di un soffio a lato.

38′ Ammonito Sala – Intervento in ritardo in scivolata su Konate, che aveva già scaricato il pallone. Cartellino giallo per Sala.

40′ Colpo di testa Mutandwa – Rimessa lunga di Arba, Mutandwa colpisce di testa in arretramento ma manda lontano dallo specchio della porta di Raveyre.

43′ Tiro Scotti – Resiste all’urto centralmente Scotti, poi va alla conclusione ma manda alto sopra la traversa.

45′ Tiro Balde – Konate danza a sinistra, scarica centralmente per Balde che arriva a concludere in corsa ma il suo tentativo si spegne largo.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambi Cagliari – Fuori Achour e dentro Simonetta. In campo anche Vinciguerra per Carboni.

50′ Balde al cross, salva Perera – Si vede il Cagliari in avanti in questo inizio di ripresa. Konate scarica per Balde, traversone in area respinto in spaccata in calcio d’angolo da Perera.

51′ Colpo di testa Konate – Calcio d’angolo di Simonetta, Konate colpisce di testa sul secondo palo ma non riesce ad indirizzare verso la porta.

54′ Gol Camarda – Ha fatto un gol assurdo Camarda! Controllo splendido in area a liberarsi di due giocatori, poi scavetto a fulminare Wodzicky. Giocata da fuoriclasse.

57′ Gol Konate – Ritorna subito in partita il Cagliari. Azione personale a sinistra di Simonetta, che crossa arretrato per l’accorrente Konate: apre l’interno e col tap-in a colpo sicuro inchioda Raveyre.

57′ Cambio Milan – Stalmach prende il posto di Sala.

61′ Vinciguerra giù in area, il Cagliari chiede un rigore – Arba pennella profondo in area per Vinciguerra, che arriva in anticipo su Parmiggiani. Il difensore del Milan lo tocca alle spalle, il giocatore del Cagliari va giù in area ma per l’arbitro non è rigore.

64′ Tiro Simonetta – Cerca la porta Simonetta con una conclusione in diagonale dal limite dell’area. Traiettoria troppo larga alla destra di Raveyre.

65′ Occasione Mutandwa – Cagliari pericolosissimo! Arba al traversone dalla destra, Mutandwa anticipa l’uscita di Raveyre ma manda a lato di un soffio.

69′ Palo Camarda – Vicino alla doppietta l’attaccante. Stalmach orchestra il contropiede, avanzando a grandi passi verso l’area e scaricando a sinistra per Camarda: incrocia di prima intenzione ma sbatte contro il palo il suo tiro.

69′ Ammonito Magni – Abbattuto Idrissi in modo irregolare, giallo per il terzino.

71′ Occasione Nsiala – Corner di Eletu, tacco di Sia per la sponda all’indirizzo di Nsiala: svirgola però il difensore in area di rigore.

72′ Cambi Milan – Bonomi sostituisce Sia, dentro anche Bakoune per Magni.

76′ Nsiala a terra – Lamenta un colpo al petto il difensore del Milan dopo un contatto in area di rigore. Cure mediche da parte dello staff rossonero.

78‘ Cambi Cagliari – Fuori Marcolini, Mutandwa e Balde dentro Conti, Sulev e Bolzan.

81′ Rovesciata Bolzan – Si coordina bene in area dopo un calcio d’angolo ma la sua rovesciata termina abbondantemente larga.

83′ Ancora Bolzan – Da posizione defilata ci riprova ancora il neo-entrato: flirta col gol, ma la mira è sbagliata. Pallone che si perde sull’esterno della rete.

87′ Cambi Milan – In campo Cappelletti per Scotti e Simmelhack per Camarda.

90′ Colpo di testa Stalmach – Due volte di testa in area Stalmach, la seconda volta a cercare con una sponda Simmelhack. Troppo debole però, esce Wodzicky e blocca.

90’+2′ Punizione Stalmach – Eletu corto da Stalmach, che calcia però troppo debolmente al limite dell’area. Sfuma una buona potenzialità per il poker.

FINE PARTITA

Migliore in campo Milan: Camarda PAGELLE

Cagliari Milan Primavera 1-3: risultato e tabellino

Reti: 15′ Nsiala, 20′ Sia, 54′ Camarda, 57′ Konate

Cagliari (4-3-3): Wodzicky; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Balde (78′ Conti), Marcolini (78′ Sulev), Carboni (46′ Vinciguerra); Konate, Achour (46′ Simonetta), Mutandwa (78′ Bolzan). All. Pisacane. A disp. Iliev, Pintus, Malfitano, Franke, Piseddu, Marini

Milan Primavera (4-2-3-1): Raveyre; Magni (72′ Bakoune), Parmiggiani, Nsiala, Nirash Perera; Malaspina, Eletu; Scotti (87′ Cappelletti), Sala (57′ Stalmach), Sia (72′ Bonomi); Camarda (87′ Simmelhack). All. Abate. A disp. Bartoccioni, Colzani, Mancioppi, Liberali, Batistini

Arbitro: Ubaldi di Roma

Ammoniti: 13′ Cogoni, 38′ Sala, 90′ Sulev