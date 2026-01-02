Cagliari Milan, l’analisi di Passerini sulla prossima sfida dei rossoneri. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il sipario sul nuovo anno calcistico della Serie A Enilive si alza questa sera, 2 gennaio 2026, con l’anticipo della diciottesima giornata. All’Unipol Domus Arena, alle ore 20.45, andrà in scena la sfida tra il Cagliari e il Milan, un match che rappresenta molto più di tre punti per la compagine meneghina. Si tratta infatti della penultima curva del girone di andata, un’occasione d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri, plurititolato tecnico toscano esperto nel gestire la pressione e noto per il suo calcio concreto, di lanciare un segnale fortissimo alle dirette concorrenti.

Obiettivo primato: il commento di Carlos Passerini

Della delicata trasferta in terra sarda ha scritto questa mattina il giornalista Carlos Passerini sulle colonne del Corriere della Sera. Come evidenziato dalla prestigiosa firma, i rossoneri hanno l’opportunità di mettere pressione a Inter, Napoli, Roma e Juventus, tutte impegnate nei giorni successivi. L’obiettivo è chiaro: brindare al 2026 con una vittoriache garantirebbe il primato solitario in classifica per almeno quarantotto ore, in attesa del posticipo domenicale dei nerazzurri contro il Bologna.

Il Diavolo si lascia alle spalle un 2025 vissuto sulle montagne russe. Dopo la delusione dell’ottavo posto finale della scorsa stagione, la risalita è stata costante grazie al lavoro certosino di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e architetto del mercato rossonero capace di portare equilibrio e qualità alla rosa.

Solidità e concretezza: la ricetta di Allegri

Per espugnare il fortino del Cagliari, sarà fondamentale rivedere la versione cinica del Milan ammirata nell’ultimo turno contro il Verona. Secondo la fonte citata, i rossoneri devono definitivamente spezzare il “tabù delle piccole” che ha tormentato la prima parte del torneo. Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva, ha lavorato intensamente durante la sosta per evitare nuovi passi falsi contro le formazioni di bassa classifica.

La visione strategica di Tare

Mentre la squadra si prepara al fischio d’inizio, Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente dal fiuto internazionale, osserva con attenzione l’andamento del gruppo, pronto a intervenire se necessario in questa sessione invernale di mercato. La sfida di stasera non è solo un test di maturità, ma la prima pietra di un 2026 che i tifosi sperano possa riportare il club rossonero sul tetto d’Italia. Con la sapienza tattica di Allegri e la strategia di Tare, la scalata al titolo passa inevitabilmente per i tre punti di Cagliari.