Cagliari Milan, Allegri stai attento: un attacco insidioso. I numeri parlano per la squadra di Pisacane

Cagliari Milan – La squadra di Pisacane ha tra i propri punti di forza sicuramente quello dell’attacco

Il nuovo anno del calcio italiano riparte subito con un incrocio estremamente insidioso. Domani, 2 gennaio 2026, i riflettori saranno puntati sulla sfida tra Cagliari e Milan, match che aprirà ufficialmente il sipario sulla diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Per la formazione ospite si tratta di un test fondamentale per dare continuità ai propri obiettivi, ma la trasferta in terra sarda nasconde insidie statistiche da non sottovalutare.

La sfida tattica: Allegri contro la sorpresa Pisacane

Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione dei momenti i suoi punti di forza, dovrà preparare con estrema cautela la fase difensiva. Dall’altra parte troverà il Cagliari guidato da Fabio Pisacane, tecnico emergente capace di dare un’identità coraggiosa e offensiva alla sua squadra, rendendola una delle realtà più imprevedibili del torneo.

Numeri da big: l’attacco dei sardi fa paura

Nonostante la posizione in graduatoria, i sardi vantano numeri offensivi di assoluto rilievo. Con ben 19 reti realizzate, il Cagliari si presenta come il miglior attacco della parte destra della classifica. Per comprendere la portata di questo dato, basti pensare che la compagine di Pisacane ha segnato più della Lazio (ottava in classifica con 18 gol) e tallona da vicino la Roma, che ne ha messi a segno 20.

Il pericolo per i rossoneri è rappresentato soprattutto dalla coppia d’attacco composta da Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli. Il primo, talento scuola Inter dotato di grande tecnica e visione di gioco, e il secondo, centravanti fisico e potente, abile nel gioco aereo, guidano la classifica marcatori interna del club con 3 gol a testa. La difesa del Diavolo dovrà prestare massima attenzione alla loro complementarietà, che ha permesso ai sardi di scardinare difese ben più quotate.

Obiettivo tre punti per il Diavolo

La compagine meneghina approda in Sardegna consapevole che non sarà una passeggiata. La capacità dei padroni di casa di trovare la via del gol con regolarità impone alla retroguardia di Allegri una concentrazione massima. Per i rossoneri, vincere questa gara significherebbe iniziare il 2026 con il piede giusto, mantenendo il passo delle dirette concorrenti in vetta alla classifica.