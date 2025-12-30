Cagliari Milan: l’analisi tattica di Filippo Galli. Le parole dell’ex rossonero sulla sfida

Cagliari Milan, Filippo Galli, leggenda rossonera, ha analizzato la sfida in programma il prossimo 2 gennaio. Le dichiarazioni

Il countdown per il debutto del Milan nel nuovo anno è quasi terminato. Venerdì 2 gennaio, alle ore 20.45, l’Unipol Domus sarà il teatro della sfida contro il Cagliari, anticipo della 18ª giornata di Serie A. Ai microfoni di Tuttocagliari.net, l’ex bandiera rossonera Filippo Galli ha tracciato il profilo del match, evidenziando le caratteristiche che ormai definiscono il nuovo corso di Massimiliano Allegri.

Cagliari Milan, la lettura di Filippo Galli: prudenza e baricentro basso

L’ex difensore si aspetta una gara sulla falsariga di quanto visto nell’ultima vittoria contro l’Hellas Verona, sottolineando la pazienza strategica del Diavolo:

Avvio guardingo: Secondo Galli, il Milan approccerà la gara con grande prudenza, evitando di scoprirsi nei primi 45 minuti per poi provare a imporre il proprio gioco nella ripresa.

Secondo Galli, il Milan approccerà la gara con grande prudenza, evitando di scoprirsi nei primi 45 minuti per poi provare a imporre il proprio gioco nella ripresa. Il fattore baricentro: «Sappiamo che la squadra di Allegri tende a tenere un baricentro piuttosto basso», ha osservato Galli, notando come spesso il Milan preferisca attendere l’avversario per poi colpire negli spazi, proprio come accaduto con il gol di Pulisic che ha sbloccato l’equilibrio a San Siro poco prima dell’intervallo.

«Sappiamo che la squadra di Allegri tende a tenere un baricentro piuttosto basso», ha osservato Galli, notando come spesso il Milan preferisca attendere l’avversario per poi colpire negli spazi, proprio come accaduto con il gol di che ha sbloccato l’equilibrio a San Siro poco prima dell’intervallo. Equilibrio difensivo: Nonostante un recente calo di attenzione, Galli promuove l’organizzazione difensiva migliorata, merito anche della protezione garantita dalla mediana composta da Fofana, Rabiot e un magistrale Modrić.

Curiosità: il Milan degli “anticipi”

La sfida in Sardegna rappresenta un test cruciale non solo per la classifica (Milan 2° a -1 dall’Inter), ma anche per la gestione dei nuovi innesti. Grazie a una deroga speciale della FIGC, infatti, i rossoneri potranno schierare i nuovi acquisti depositati entro le ore 16:00 del giorno della gara, rendendo potenzialmente disponibile Niclas Füllkrug già per il debutto del 2026.