Cagliari Milan, Nicola nei guai: perde Adopo e Mina. Sono stati espulsi contro la Lazio per doppia ammonizione per proteste

Il Cagliari contro il Milan non avrà a disposizione Adopo e Mina. Entrambi i giocatori, infatti, sono stati espulsi durante la partita contro la Lazio al minuto 78′ per doppia ammonizione in seguito ad un fallo su Castellanos. Mina ha preso il secondo giallo perché autore del fallo, Adopo per proteste per questa decisione dell’arbitro.

Una grana in più per Davide Nicola che perde due elementi importanti in vista della sfida di sabato alle 18 col Milan.