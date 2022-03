Cagliari Milan, Mazzarri sfida Pioli: i precedenti tra i due tecnici

Giornata di vigilia di Cagliari-Milan. Ecco i precedenti tra i due tecnici, Walter Mazzarri e Stefano Pioli

Giorno di vigilia del match tra Cagliari e Milan. Alla Unipol Domus Arena sarà sfida anche i panchina tra i tecnici Walter Mazzarri e Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero è rimasto imbattuto in 9 delle 11 sfide da allenatore in Serie A contro Walter Mazzarri (5V, 4N). Il Cagliari è la squadra contro cui il Mister ha vinto più partire da allenatore in Serie A: 11, completano cinque pareggi e quattro sconfitte per lui in 20 precedenti.