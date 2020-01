Cagliari-Milan LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Cagliari-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della diciottesima gara di Serie A

Cagliari-Milan: diciannovesimo match di campionato per i rossoneri, l’undicesimo sotto la gestione Pioli. Se il treno Champions è ormai già perso, per quello dell’Europa League c’è ancora tempo, ma non troppo. Per questo motivo il Diavolo dovrà necessariamente iniziare a tornare alla vittoria. La trasferta contro i sardi in tal senso è una delle partite peggiori: nonostante Nainggolan e compagni arrivino da tre sconfitte consecutive, si trovano comunque al sesto posto in classifica, con ben 7 lunghezze di vantaggio sul Milan. Cagliari-Milan live Vedremo se l’effetto Ibrahimovic, che contro il Cagliari dovrebbe giocare dal primo minuto, inizierà a dare i primi frutti.

Cagliari-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 15:00

Cagliari-Milan, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Cagliari-Milan, ultime e probabili formazioni

CAGLIARI – Maran non centra una vittoria da ben 5 giornate. Contro il Milan il tecnico potrebbe optare per il 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà ancora Olsen, che avrà davanti la coppia di centrali Klavan-Pisacane con a destra Faragò e, a sinistra, il solito ballottaggio tra Lykogiannis e Pellegrini. Nainggolan agirà dietro alle punte Joao Pedro e Simeone.

MILAN – Cambia modulo Pioli, che decide di affidarsi al 4-4-2. A farne le spese saranno, tra gli altri, Bonaventura e probabilmente anche Suso. Come ali di centrocampo agiranno infatti Castillejo e Calhanoglu. In mediana invece rientra Kessie ad affiancare Bennacer. In difesa Calabria ancora preferito a Conti, mentre in attacco la coppia sarà Ibrahimovic-Leao.