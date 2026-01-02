Cagliari Milan, i rossoneri puntano al sorpasso sull’Inter. Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il sipario sul 2026 si alza con un impegno cruciale per il Milan, che questa sera alle ore 20.45 calcherà il prato dell’Unipol Domus Arena per affrontare il Cagliari. Il match, valido come anticipo della diciottesima giornata di Serie A Enilive, rappresenta uno snodo fondamentale per il girone d’andata. Attualmente, i rossoneri occupano la seconda posizione in classifica, distanti una sola lunghezza dall’Inter capolista e con un punto di vantaggio sul Napoli: un equilibrio sottilissimo che rende ogni sfida un potenziale terremoto per la vetta.

Obiettivo primato: la strategia di Massimiliano Allegri

Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il Diavolo ha il “primo posto nel mirino”. Una vittoria in terra sarda permetterebbe infatti di effettuare il sorpasso momentaneo sui cugini nerazzurri, mettendo pressione alle inseguitrici che giocheranno nel weekend. Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese rinomato per la sua capacità di gestire la pressione nei momenti decisivi, ha predicato calma ma non ha nascosto le ambizioni del gruppo.

Durante la conferenza stampa della vigilia, Allegri ha tracciato la rotta: “L’obiettivo primario resta il ritorno in Champions League, ma questo non spegne la nostra ambizione di puntare al massimo”. Schivando le polemiche mediatiche tra Marotta e Conte, il mister ha poi ribadito che, a suo avviso, Inter e Napoli restano le favorite e controfavorite per lo scudetto, cercando di togliere un po’ di peso dalle spalle dei suoi ragazzi.

Emergenza attacco e il debutto di Fullkrug

Nonostante l’entusiasmo, la formazione rossonera deve fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo. Proprio per questo motivo, cresce l’attesa per vedere all’opera Niclas Fullkrug, potente centravanti tedesco arrivato nel mercato invernale per garantire fisicità e gol alla manovra. Il giocatore scalpita per una maglia da titolare e potrebbe essere l’arma tattica scelta per scardinare la difesa sarda.

Dietro le quinte di questa sfida c’è il lavoro costante di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e architetto del mercato rossonero, che ha voluto fortemente l’innesto del bomber ex West Ham per completare lo scacchiere tattico di Allegri. La sinergia tra il nuovo DS del Milan e la guida tecnica sarà fondamentale per navigare in questa fase delicata della stagione, dove gli infortuni rischiano di complicare i piani del Diavolo.

In un campionato così serrato, il Milan non può permettersi passi falsi. La trasferta di Cagliari è il primo test di maturità di un anno che si preannuncia infuocato per i colori rossoneri.