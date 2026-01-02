 Cagliari Milan, le ultime di formazione dei rossoblu
Cagliari Milan, le ultime di formazione dei rossoblu di Pisacane

Cagliari Milan, le ultime di formazione dei rossoblu di Pisacane. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

L’attesa è quasi finita per il match clou della giornata di campionato. All’Unipol Domus, il clima è rovente per la sfida notturna che vedrà contrapposti i padroni di casa del Cagliari e il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la città sarda è in fermento: si va verso il tutto esaurito per il fischio d’inizio fissato alle 20.45, con i tifosi pronti a spingere i rossoblù contro la corazzata meneghina.

Le scelte di Pisacane: abbondanza in difesa

Fabio Pisacanetecnico emergente e grintoso alla guida degli isolani, si trova a gestire una piacevole situazione di abbondanza. Per arginare l’attacco dei rossoneri, guidato dalla fantasia di Christian Pulisictalentuoso trequartista statunitense capitano della propria nazionale, l’allenatore campano recupera pezzi pregiati.

Yerry Minadifensore colombiano carismatico e imponente nel gioco aereo, e Rodriguez hanno superato i postumi dell’influenza e sono pronti al rientro. Pisacane dovrà decidere se puntare sui due sudamericani o confermare la linea difensiva tutta italiana vista contro il Torino, composta da ZappaDeiola e Luperto.

Mediana e attacco: le contromisure per il Diavolo

A centrocampo, data l’assenza dell’infortunato Folorunsho, il Cagliari dovrebbe presentarsi con un folto reparto a tre formato da AdopoMazzitelli e Prati. Sulle corsie esterne crescono le quotazioni per la conferma di Palestra e Idrissi. In avanti, il pericolo numero uno per la difesa di Allegri sarà Semih Kilicsoygiovane centravanti turco rivelazione dell’anno, reduce da due reti consecutive. Al suo fianco potrebbe tornare dal primo minuto Sebastiano Espositoattaccante tecnico e fantasioso di scuola Inter, che insidia il posto di Gaetano.

La risposta del Milan di Allegri e Tare

Dall’altra parte, il nuovo allenatore del MilanMassimiliano Allegrimaestro del tatticismo e della gestione dei momenti caldi, ha preparato la gara con la solita meticolosità, consapevole che la trasferta in Sardegna nasconde sempre delle insidie. Sotto la supervisione di Igli Tarenuovo Direttore Sportivo del Milan e architetto di una rosa costruita per vincere, il Diavolo scenderà in campo per consolidare le proprie ambizioni di vertice.

Il club rossonero dovrà fare attenzione anche ai rientri dalla Coppa d’Africa di Liteta e Luvumbo, entrambi pronti a dare man forte al Cagliari a partita in corso. Con la regia di Tare e la saggezza tattica di Allegri, la formazione rossonerapunta al bottino pieno in uno stadio che si preannuncia una vera bolgia.

