Cagliari Milan, le ultime di formazione dei rossoblu di Pisacane. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

L’attesa è quasi finita per il match clou della giornata di campionato. All’Unipol Domus, il clima è rovente per la sfida notturna che vedrà contrapposti i padroni di casa del Cagliari e il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la città sarda è in fermento: si va verso il tutto esaurito per il fischio d’inizio fissato alle 20.45, con i tifosi pronti a spingere i rossoblù contro la corazzata meneghina.

Le scelte di Pisacane: abbondanza in difesa

Fabio Pisacane, tecnico emergente e grintoso alla guida degli isolani, si trova a gestire una piacevole situazione di abbondanza. Per arginare l’attacco dei rossoneri, guidato dalla fantasia di Christian Pulisic, talentuoso trequartista statunitense capitano della propria nazionale, l’allenatore campano recupera pezzi pregiati.

Yerry Mina, difensore colombiano carismatico e imponente nel gioco aereo, e Rodriguez hanno superato i postumi dell’influenza e sono pronti al rientro. Pisacane dovrà decidere se puntare sui due sudamericani o confermare la linea difensiva tutta italiana vista contro il Torino, composta da Zappa, Deiola e Luperto.

Mediana e attacco: le contromisure per il Diavolo

A centrocampo, data l’assenza dell’infortunato Folorunsho, il Cagliari dovrebbe presentarsi con un folto reparto a tre formato da Adopo, Mazzitelli e Prati. Sulle corsie esterne crescono le quotazioni per la conferma di Palestra e Idrissi. In avanti, il pericolo numero uno per la difesa di Allegri sarà Semih Kilicsoy, giovane centravanti turco rivelazione dell’anno, reduce da due reti consecutive. Al suo fianco potrebbe tornare dal primo minuto Sebastiano Esposito, attaccante tecnico e fantasioso di scuola Inter, che insidia il posto di Gaetano.

La risposta del Milan di Allegri e Tare

Dall’altra parte, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, maestro del tatticismo e della gestione dei momenti caldi, ha preparato la gara con la solita meticolosità, consapevole che la trasferta in Sardegna nasconde sempre delle insidie. Sotto la supervisione di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e architetto di una rosa costruita per vincere, il Diavolo scenderà in campo per consolidare le proprie ambizioni di vertice.

Il club rossonero dovrà fare attenzione anche ai rientri dalla Coppa d’Africa di Liteta e Luvumbo, entrambi pronti a dare man forte al Cagliari a partita in corso. Con la regia di Tare e la saggezza tattica di Allegri, la formazione rossonerapunta al bottino pieno in uno stadio che si preannuncia una vera bolgia.