Cagliari Milan, stop e intervento per Folorunsho: out contro I rossoneri. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il campionato di Serie A si ferma per un attimo per seguire le evoluzioni cliniche di uno dei protagonisti del torneo. Michael Folorunsho, il centrocampista dinamico e potente del Cagliari noto per le sue doti di inserimento e il tiro dalla distanza, è stato costretto a finire sotto i ferri. Come riportato ufficialmente dall’ANSA (Fonte: ANSA), il calciatore dei sardi ha subito un intervento chirurgico presso la clinica Villa Stuart di Roma per la sutura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal luminare Pier Paolo Mariani.

La dinamica dell’infortunio e il percorso riabilitativo

L’incidente di percorso per il mediano rossoblù è avvenuto lo scorso 21 dicembre, durante il match casalingo contro il Pisa. In un paradosso tipico del calcio, Folorunsho si è infortunato proprio nell’istante del gol: dopo un colpo di testa vincente, la spinta lo ha portato a impattare violentemente contro il palo. Un colpo durissimo per l’ex Verona, Napoli e Fiorentina, che ora dovrà osservare circa un mese di stop, con un rientro previsto per la sfida del 24 gennaio proprio contro i viola al Franchi.

L’occhio del Milan di Allegri e Tare sul campionato

Mentre il Cagliari attende il suo guerriero, in casa Milan si monitorano attentamente tutti gli equilibri della Serie A. Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, tecnico pluripremiato e maestro della gestione atletica e tattica della squadra, sa bene quanto gli infortuni possano spostare gli equilibri di una stagione. Allegri sta lavorando duramente a Milanello per garantire ai rossoneri una condizione fisica ottimale, evitando intoppi simili a quelli occorsi al centrocampista dei sardi.

Parallelamente, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua capacità di scovare talenti pronti e resistenti, continua a studiare il mercato. La strategia del Diavolo sotto la nuova dirigenza è chiara: costruire una rosa profonda e atleticamente dominante. Il lavoro di Tare si concentra su profili che possano garantire a Massimiliano Allegri continuità di rendimento, proteggendo i rossoneri dalle emergenze numeriche.

Conclusioni e scenari futuri

Nonostante l’intervento, i tempi di recupero per Folorunsho non sono stati stravolti, garantendo al club isolano di riaverlo per la fase cruciale della stagione. Per il Milan, ogni dettaglio del genere è materiale di studio per la programmazione futura. Con un DS esperto come Tare e un condottiero come Allegri, il Diavolo punta a una gestione scientifica della rosa per tornare a dominare in Italia e in Europa.