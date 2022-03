Cagliari Milan, attenzione a Joao Pedro! Ha un tabù da sfatare

In vista di Cagliari Milan, attenzione a Joao Pedro che ha un tabù da sfatare

Nessun dubbio sulla titolarità di Joao Pedro nel match di domani contro il Milan. Il capitano del Cagliari sarà tra i protagonisti del match e, nella speranza dei tifosi rossoblù, magari anche nel tabellino.

João Pedro deve fronteggiare un problema importante. L’italo-brasiliano ha segnato tre gol in 10 sfide contro il Milan nel massimo campionato, ma tutti tra il 2017 e il 2018; nessun gol, infatti, per l’attaccante del Cagliari nelle ultime cinque partite con i rossoneri – il brasiliano ha partecipato a 14 gol in questo campionato (10 reti, quattro assist), il 50% delle reti della propria squadra, percentuale record nella Serie A TIM 2021/22.