Cagliari Milan, Allegri in ansia: in tre possono saltare la trasferta in Sardegna! Prossime 48 ore decisive. E Leao…

Cagliari Milan, Massimiliano Allegri in ansia: Nkunku e Pulisic acciaccati, rischio transfer per Fullkrug. La situazione

Il 2026 del Milan si apre con un misto di speranza e apprensione. Se da un lato il gruppo ha ritrovato il sorriso dopo la vittoria sul Verona, dall’altro Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’infermeria che non dà tregua proprio alla vigilia della trasferta di Cagliari del 2 gennaio.

Cagliari Milan, il borsino degli infortunati: Pulisic e Nkunku in dubbio

La coppia d’oro dell’ultima giornata è sotto stretta osservazione medica. Nonostante i gol pesanti, entrambi i protagonisti sono usciti acciaccati dal match contro gli scaligeri:

Christian Pulisic: L’americano avverte fastidio alla cicatrice di un vecchio infortunio al flessore destro. Sebbene i test clinici abbiano escluso nuove lesioni, il giocatore non è al 100%. Allegri spera di averlo dal 1′, ricordando quanto la sua assenza pesò contro la Lazio.

L’americano avverte fastidio alla cicatrice di un vecchio infortunio al flessore destro. Sebbene i test clinici abbiano escluso nuove lesioni, il giocatore non è al 100%. Allegri spera di averlo dal 1′, ricordando quanto la sua assenza pesò contro la Lazio. Christopher Nkunku: Il francese, finalmente sbloccatosi, lamenta un dolore alla caviglia. Nonostante il contrattempo, filtra ottimismo: “Christo” dovrebbe stringere i denti per non interrompere il momento magico dei suoi iconici “palloncini”.

La variabile Füllkrug: il transfer inglese

Per Niclas Füllkrug, la sfida non è fisica ma burocratica. Il tedesco si allena regolarmente con i compagni e ha già mostrato il giusto atteggiamento, voglioso di cancellare la parentesi al West Ham e puntare ai Mondiali 2026:

Il limite orario: Grazie alla deroga speciale della FIGC, il Milan può tesserarlo il giorno stesso della gara. Tuttavia, il transfer internazionale dall’Inghilterra deve arrivare in via Rosellini entro le ore 16:00 di venerdì. In caso di ritardo, il debutto slitterà alla gara contro il Genoa.

Rafa Leão: segnali di rinascita

La notizia più lieta riguarda il numero 10. Rafael Leão ha svolto l’intera seduta con la squadra, mostrando un adduttore molto più sciolto rispetto alla settimana scorsa. Dopo quasi un mese di stop, Allegri preferirebbe utilizzarlo come arma a gara in corso per non rischiare ricadute in un gennaio densissimo di impegni, ma la sua disponibilità è ormai certa.