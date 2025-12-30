MN24 – Infortunati Milan, Leao in gruppo e Gabbia personalizzato. Le ultime dall’allenamento rossonero. Segui ultimissime

Il nuovo corso tecnico del Milan prosegue a ritmo serrato nel centro sportivo di Milanello. Sotto l’occhio vigile di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per la sua pragmaticità e la capacità di gestire i campioni, la squadra si sta preparando per la delicata trasferta del 2 gennaio contro il Cagliari. La sfida dell’Unipol Domus rappresenta un test fondamentale per le ambizioni del Diavolo in questa seconda parte di stagione.

Novità dal campo: il rientro di Rafa Leao

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24.com, filtrano notizie estremamente positive sul fronte degli infortunati. Rafael Leao, l’attaccante portoghese capace di spaccare le partite con i suoi scatti fulminei e il suo dribbling ubriacante, si è allenato regolarmente in gruppo con il resto dei compagni. La presenza del numero 10 è una boccata d’ossigeno per i rossoneri, che ritrovano così la loro principale bocca di fuoco offensiva per scardinare la difesa sarda.

Il punto su Matteo Gabbia

Discorso diverso, invece, per Matteo Gabbia. Il difensore centrale cresciuto nel vivaio, pilastro della retroguardia per senso della posizione e affidabilità, ha proseguito nel suo percorso di allenamento personalizzato. Il calciatore sta lavorando duramente per mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane. Il suo recupero è monitorato costantemente dallo staff medico, ma la parola d’ordine resta la prudenza.

La nuova era firmata Tare e Allegri

Questo periodo di preparazione segna anche la seconda parte di stagione per la nuova gestione societaria e tecnica. Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan celebre per il suo fiuto nello scoprire talenti internazionali, è costantemente presente a bordo campo per confrontarsi con la squadra. Il dirigente albanese sta lavorando in stretta sinergia con Massimiliano Allegri per puntellare la rosa in vista del mercato invernale.

L’allenatore dei rossoneri sta cercando di trasmettere solidità difensiva e cinismo sottoporta, concetti chiave per risalire la china in classifica. Il Milan ha bisogno di continuità e la trasferta di Cagliari sarà il primo vero banco di prova per misurare l’impatto della nuova guida tecnica sul gruppo.