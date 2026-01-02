Cagliari Milan, emergenza per Allegri: il bollettino medico dei rossoneri. Segui tutte le ultimissime

Il nuovo anno del Diavolo non inizia sotto i migliori auspici dal punto di vista dell’infermeria. La conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio da Massimiliano Allegri, plurititolato tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera per riportare solidità e pragmatismo, ha assunto i toni di un vero e proprio bollettino medico in vista della delicata sfida di questa sera contro il Cagliari, in programma all’Unipol Domus alle ore 20.45.

Infortuni e recuperi: la situazione secondo il QS

Come evidenziato dal quotidiano QS, che titola emblematicamente “Milan, capodanno senza brindisi“, la sfortuna sta condizionando pesantemente le scelte tattiche dei rossoneri. La notizia più pesante riguarda il forfait di Christopher Nkunku, eclettico trequartista francese dotato di una tecnica sopraffina, fermato da un fastidioso problema alla caviglia che lo costringerà ai box.

Tuttavia, c’è un raggio di sole per il nuovo allenatore del Milan: il recupero di Rafael Leao, esterno portoghese dalla progressione devastante e uomo simbolo dell’attacco, che torna finalmente nell’elenco dei convocati. Resta però il dubbio sulla sua tenuta atletica: Allegri deciderà solo all’ultimo momento se impiegarlo dal primo minuto o a gara in corso.

I dubbi di formazione: Pavlovic e Pulisic in bilico

L’emergenza non finisce qui. Strahinja Pavlovic, possente difensore centrale serbo noto per la sua aggressività e forza fisica, è alle prese con alcuni sintomi influenzali, ma lo staff medico sta facendo gli straordinari per permettergli di partire titolare. Anche Christian Pulisic, capitano della nazionale statunitense e jolly offensivo fondamentale per gli equilibri della squadra, non è al meglio della condizione, sebbene la sua presenza in campo sembri probabile.

In questo scenario di incertezza, cresce l’attesa per vedere all’opera Niclas Fullkrug, nuovo centravanti tedesco dal fisico statuario appena arrivato dal mercato invernale, che potrebbe rappresentare l’ancora di salvezza per l’attacco rossonero.

Il lavoro di Igli Tare dietro le quinte

Mentre la squadra si prepara alla battaglia in Sardegna, Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e stratega del calciomercato internazionale, osserva con attenzione l’evoluzione clinica della rosa. La gestione dei numerosi acciacchi sta spingendo l’ex DS biancoceleste a valutare ulteriori innesti per garantire ad Allegri una rosa più profonda e resistente alle fatiche della stagione. Per i rossoneri, la sfida di Cagliari non sarà solo un test di classifica, ma una prova di resilienza per l’intero nuovo organigramma tecnico.