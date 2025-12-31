Cagliari Milan, Allegri a rischio emergenza: in attacco situazione complessa. Nkunku e Pulisic a parte, Leao appena tornato

Cagliari Milan – Nkunku e Pulisic si sono allenati a parte nella giornata di oggi, in vista del match l’attacco diventa una questione

A sole quarantotto ore dalla sfida di campionato contro il Cagliari, prevista per il 2 gennaio, il Milan si ritrova a gestire una vera e propria crisi nel reparto avanzato. Le ultime notizie provenienti da Milanello delineano uno scenario complesso per Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che, nonostante la sua proverbiale calma e capacità di adattamento tattico, dovrà inventarsi soluzioni inedite per scardinare la difesa sarda.

Il rebus Pulisic e la speranza Nkunku

Il bollettino medico odierno non lascia dormire sonni tranquilli ai sostenitori del Diavolo. Christian Pulisic, il “Captain America” rossonero capace di illuminare il gioco con la sua visione e i suoi inserimenti, si è allenato ancora a parte. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma il rischio di un forfait è concreto.

Situazione simile per Christopher Nkunku, l’attaccante francese dotato di una tecnica sopraffina e di una grande duttilità offensiva. Anche l’ex Lipsia ha svolto lavoro differenziato, ma a differenza dello statunitense, sembra intenzionato a stringere i denti per strappare almeno una convocazione.

Assenze pesanti e il fattore mercato

A peggiorare il quadro clinico della compagine meneghina c’è l’assenza prolungata di Santiago Gimenez, il centravanti messicano che garantisce fisicità e peso in area di rigore, ancora fermo ai box. Parallelamente, il mercato non offre sollievo immediato: Niclas Fullkrug, l’ariete tedesco arrivato per rinforzare il reparto, sarà ufficializzato solo il 2 gennaio. Il calciatore, noto per il suo carisma e la sua potenza nel gioco aereo, dovrà inoltre seguire un programma personalizzato per ritrovare la condizione atletica ottimale prima di debuttare ufficialmente con i rossoneri.

Leao: l’unica certezza (ma con riserva)

L’unica nota parzialmente lieta per Allegri riguarda Rafael Leao. L’esterno portoghese, il fuoriclasse che con i suoi strappi e i suoi dribbling rappresenta l’anima offensiva della squadra, è tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo. Tuttavia, Leao è reduce da un infortunio muscolare e il suo impiego dal primo minuto resta un’incognita: il tecnico toscano dovrà decidere se rischiarlo subito o inserirlo a partita in corso.

In questo scenario di emergenza, il Milan è chiamato a una prova di forza collettiva per non perdere il passo in classifica e iniziare l’anno con una vittoria fondamentale.