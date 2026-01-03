Cagliari Milan, quando il primo tempo finisce 0-0… Il dato particolare dei rossoneri. Segui le ultimissime

Il nuovo corso del Milan continua a macinare risultati e statistiche che delineano un’identità precisa e vincente. Dopo il successo ottenuto nell’ultima trasferta, emerge un dato statistico clamoroso riguardante la gestione dei novanta minuti. I rossoneri, infatti, hanno chiuso la frazione iniziale sullo 0-0 per la settima volta in questo campionato, confermandosi una squadra capace di logorare l’avversario per poi colpire a freddo.

Il “metodo Allegri”: gestione e trionfo nei secondi tempi

Questa tendenza evidenzia la mano di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato sulla panchina del Diavolo per infondere equilibrio tattico e una gestione magistrale dei momenti della partita. Il tecnico livornese, noto per il suo pragmatismo e la capacità di leggere l’evolversi dei match, sembra aver trasformato il club meneghino in una macchina da guerra della ripresa.

Stando ai dati analizzati (fonte statistica del campionato), il Diavolo ha saputo trasformare lo 0-0 dell’intervallo in una vittoria quasi in ogni occasione. L’unico neo in questo percorso perfetto è stato il pareggio a reti bianche contro la Juventus, gara segnata dal rigore fallito nel finale da Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense dotato di una tecnica sopraffina e di un’accelerazione palla al piede devastante.

La lista dei successi nella ripresa

Ecco le sette sfide in cui i rossoneri hanno cambiato marcia dopo il riposo:

Lecce-Milan 0-2 Milan-Bologna 1-0 Milan-Juventus 0-0 (unico pareggio) Milan-Fiorentina 2-1 Milan-Inter 1-0 Milan-Lazio 1-0 Cagliari-Milan 0-1

La visione strategica di Igli Tare

Dietro questa capacità di mantenere la calma e colpire nel finale c’è anche la sapiente costruzione della rosa operata da Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente di fama mondiale celebre per la sua abilità nel costruire organici fisicamente dominanti. Tare ha garantito ad Allegri una profondità di squadra che permette ai rossoneri di alzare il livello fisico quando gli avversari iniziano a calare, trasformando ogni gara in una vittoria di nervi e strategia.

Il binomio composto da Allegri e Tare sta riportando il Diavolo ai fasti di un tempo, dimostrando che la pazienza può essere l’arma più letale per conquistare lo Scudetto.