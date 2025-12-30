Buscaglia su Fullkrug: «È l’uomo d’area che mancava al Milan di Allegri. Rispetto ai compagni di reparto…»

Buscaglia, noto telecronista di DAZN, ha approvato il colpo Fullkrug da parte del Milan: il tedesco essenziale per Allegri

L’approdo di Niclas Füllkrug a Milanello non è solo un colpo di mercato, ma una precisa scelta tattica per equilibrare l’attacco rossonero. Durante il format di DAZN “4-3-2-1”, il telecronista Riccardo Buscaglia ha promosso con vigore l’acquisto del centravanti tedesco, sottolineando come le sue caratteristiche siano complementari al talento già presente in rosa.

Peso e presenza: l’analisi di Buscaglia

Secondo il giornalista, il Milan peccava di eccessiva “leggerezza” negli ultimi metri, affidandosi troppo a giocatori di manovra:

Il bomber classico: «Un attaccante così serve e tanto al Milan. Serve un giocatore che possa schiacciare la difesa e dare peso», ha spiegato Buscaglia. Sebbene Leão, Pulisic e Nkunku abbiano qualità tecniche superiori, nessuno di loro possiede il DNA della punta che “abita” l’area di rigore.

Funzionale per Allegri: Per il calcio di Massimiliano Allegri, spesso basato su cross dalle fasce e palle inattive, un "ariete" come Füllkrug diventa fondamentale. Il tedesco garantisce quella fisicità necessaria per scardinare le difese chiuse, proprio come quella che il Milan troverà a Cagliari il 2 gennaio.

Aspettando il debutto

Füllkrug, che ha scelto la maglia numero 9, si è già integrato nel gruppo e punta alla convocazione per la Sardegna. Grazie alla deroga FIGC, Allegri potrà schierarlo a gara in corso, offrendo una variante tattica inedita rispetto alla velocità pura del tridente leggero.