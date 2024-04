Buongiorno Milan, Ferri lo consiglia: «Destinato a una carriera straordinaria». Le parole dell’ex calciatore granata

L’ex calciatore del Torino Giacomo Ferri ha analizzato a Tuttosport il profilo seguito dal calciomercato Milan Alessandro Buongiorno.

PAROLE – «Esattamente, è lui il top player del Torino. Per me Buongiorno e Scalvini sono destinati a fare una carriera straordinaria e rappresentano il futuro della Nazionale. Buongiorno è forte in marcatura, solido e attento sull’uomo avversario, in più ha un bel sinistro in fase di impostazione. Sa valorizzare al massimo chi scende in campo al suo fianco: non è un caso che anche gli altri difensori siano migliorati parecchio negli ultimi mesi, giocando insieme a lui».