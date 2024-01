Buongiorno Milan è possibile, ma vanno superati questi due ostacoli. ULTIME

Buongiorno Milan è possibile, ma vanno superati questi due ostacoli. Le ULTIME sul futuro del centrale del Torino

È Alessandro Buongiorno del Torino il grande sogno del Milan per rinforzare la retroguardia in queste ultime due settimane di mercato. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione è molto complessa a gennaio.

A rendere l’affare difficile è la valutazione fatta dal Torino (che vuole 30-35 milioni di euro) e soprattutto la volontà del club granata (che non ha intenzione di privarsi facilmente del suo gioiello a stagione in corso). Discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima estate.