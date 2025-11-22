Buffon lancia Gattuso: «Rino è il CT giusto, non mi piace la prevenzione nei suoi confronti. Ecco qual è stato il nostro problema negli ultimi anni»

Buffon, DS dell’Italia, ha difeso il CT e icona del Milan Rino Gattuso e spiegato quelli che sono stati i problemi dei Nazionali negli ultimi anni

Capodelegazione e direttore sportivo azzurro, Buffon incarna lo spirito della squadra forte delle sue 176 presenze e del Mondiale vinto. Dopo dieci giorni intensi, l’ex portiere si conferma punto di riferimento, pronto a rilanciare e impostare dal basso con la sua esperienza.

Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport restituiscono la visione di un leader che, oltre al ruolo istituzionale, continua a essere il vero spirito guida della Nazionale, capace di trasmettere passione e fiducia al gruppo.

ITALIA – «Sa qual è il problema? Vivere in due mondi che non s’incontrano. Da un lato, in virtù della nostra storia, siamo presuntuosi: pensiamo che tutto ci sia dovuto per grazia divina. Dall’altro però facciamo grandi analisi sull’evoluzione del calcio, sul fatto che non esistano più le piccole, e siamo tutti d’accordo. Ma quando queste ‘piccole’ ti mettono in difficoltà, oppure le batti solo 1-0, ecco che senti: ‘Non si può vincere così, che vergogna…’. E dalla spocchia precipiti nella paura. Una discreta propensione al tafazzismo. Ma è così difficile trovare un equilibrio?»

CRITICHE GATTUSO – «Gattuso allena da dodici anni, è un grande professionista: non mi piace e non capisco questa prevenzione nei suoi confronti. Con lui parlo di soluzioni e idee, prima e dopo la partita, in settimana. Ma decide tutto lui, tipo il doppio 9 che è un’intuizione geniale: quando me l’ha anticipato, gli ho chiesto se fosse sicuro. Mi ha spiegato come avrebbe funzionato, i movimenti. Ora la formula non si tocca più»

E’ LUI IL CT GIUSTO? – «Rino è il ct giusto, è la figura migliore che si potesse scegliere. E voi giornalisti lo sapete. Nel senso che parlate con i giocatori più di noi dirigenti, e sapete esattamente cosa pensano di Rino. Non pensi che non ci siamo accorti che i media che ci seguono sono meno critici»

