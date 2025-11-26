Buffon manda un messaggio di omaggio per la scomparsa del lontano parente Lorenzo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mondo del calcio e, in particolare, la storia del Milan piangono la scomparsa di Lorenzo Buffon, venuto a mancare ieri all’età di 95 anni. Lorenzo Buffon è stato uno dei primi grandi portieri della scuola italiana e una leggenda indiscussadei Rossoneri. In ben dieci stagioni negli anni ’50, il portiere storico ha collezionato circa 300 presenze con la maglia del Diavolo, contribuendo in modo cruciale alla conquista di 4 Scudetti e 2 Coppe Latine.

La sua figura rappresenta un pezzo fondamentale della storia del club e un esempio di talento e longevità. L’eredità del suo nome e della sua classe è stata raccolta da un lontano discendente che, come lui, ha riscritto la storia tra i pali: Gianluigi Buffon.

Il Messaggio Emozionante di Gianluigi Buffon

Lo storico portiere juventino ed ex capitano della Nazionale italiana (nipote del cugino di secondo grado di Lorenzo) ha voluto salutare il suo illustre parente con un messaggio toccante diffuso sui propri canali social (fonte citata come “canali social”).

“Lorenzo Buffon ha illuminato un’epoca, e ispirato le generazioni successive con il suo talento straordinario e una passione per lo sport che non lo ha mai abbandonato,” ha scritto Gianluigi Buffon. L’ex Azzurro ha rivelato l’influenza che la figura di Lorenzo ha avuto sulla sua carriera: “Quando ero bambino, nel salotto di casa, ricordo una sua gigantografia in volo a San Siro per una parata: un’immagine potente, che ha lasciato un segno indirizzando il mio cammino.” Concludendo con rispetto e ammirazione, ha rivolto le sue condoglianze a familiari e amici: “Oggi lo saluto con rispetto e ammirazione. Mi stringo a sua figlia Patricia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Buon viaggio, Lorenzo.”

L’Eredità e il Contesto del Milan di Allegri e Tare

La scomparsa di un tale monumento del calcio arriva in un momento in cui il Milan è alla ricerca di nuova grandezza. L’eredità di Lorenzo Buffon – un portiere vincente e di altissimo livello – è un monito e un’ispirazione costante.

Massimiliano Allegri, il nuovo e attento allenatore dei Rossoneri, e Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, sono chiamati a costruire un futuro vincente all’altezza del glorioso passato simboleggiato da figure come Buffon. La ricerca di campioni e la creazione di una mentalità vincente, che Lorenzo Buffon ha incarnato per un decennio, restano le priorità assolute per il club.