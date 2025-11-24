Buffon elogia Maignan e la super partita contro l’Inter! Il francese è stato decisivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Derby della Madonnina vinto dal Milan per 1-0 a San Siro ha avuto un protagonista assoluto e incontrastato: Mike Maignan. Il portiere francese, con una serie di interventi miracolosi su Thuram, Lautaro Martínez e soprattutto il rigore parato a Çalhanoğlu, è stato senza dubbio l’MVP della partita, garantendo i tre punti ai rossoneri.

A celebrare il momento d’oro del portiere del Diavolo è intervenuto un’autorità indiscussa: Gianluigi Buffon, l’ex portiere leggendario e icona della Nazionale, ospite negli studi di DAZN nel post-partita.

Buffon ha espresso il suo entusiasmo per la prestazione e l’impatto di Maignan sul campionato:

“Devo dire che è stato decisivo, non la prima volta in stagione. Ogni squadra che ambisce a vincere vorrebbe avere un portiere di questo calibro. Se l’Inter fosse andata in vantaggio sarebbe stata complicata per il Milan.“

Il campione del mondo ha quantificato il valore reale del francese in termini di classifica: “Ad oggi ha portato 6-7 punti al Milan.“

✨ La Parata Catartica: Iniezione di Fiducia per il Gruppo

L’influenza di Maignan va oltre i numeri e le statistiche. Secondo Buffon, la sua presenza e i suoi salvataggi hanno un effetto catartico e psicologico su tutto l’ambiente: “Queste parate danno fiducia a tutta la squadra, a tutto quello che stanno facendo. Una parata che è catartica, che riesce a contaminare di bontà tutto il gruppo.”

Il portiere francese non è solo un eccellente para-rigori, ma un leader emotivo che stabilizza la difesa e infonde sicurezza ai compagni in ogni fase di gioco.

🛡️ L’Imprescindibile Maignan per Allegri e la Missione di Tare

La solidità difensiva su cui si basa il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che fa dell’equilibrio la sua arma principale, è indissolubilmente legata alle performance di Maignan. Avere un portiere di questo livello permette ad Allegri di rischiare meno e di concentrarsi sulla costruzione del gioco sapendo di avere una rete di sicurezza insuperabile.

L’elogio di Buffon è un monito e un attestato di valore per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. Taresa che Maignan è un patrimonio incedibile. La sua missione non è solo portare nuovi talenti, ma anche blindare e proteggere i fuoriclasse già presenti in rosa. La corsa Scudetto del Diavolo passa inevitabilmente per le manone del suo decisivo portiere.