Buffon: «Il Milan si conferma grande, Serie A bellissima». Le dichiarazioni del portiere del Parma

Gianluigi Buffon parla così del campionato in corso. Le sue parole durante la cerimonia di consegna dei Premi Scopigno e Pulici.

«È un campionato bellissimo, in modo meritato e prepotente si stanno imponendo due realtà come Atalanta e Napoli, poi c’è la conferma di un grande Milan. Qualche difficoltà la sta avendo la Juve, ma come dice Allegri molto dipende dalle essenze importanti. Meglio aspettare che si giochino le altre partite e credo che il mister riuscirà a trovare il bandolo della matassa. I ragazzi si toglieranno le soddisfazioni che si meritano.»