Buffon, dopo il rinnovo l’obiettivo è il Mondiale in Qatar

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluigi Buffon ha da poco rinnovato il contratto con il Parma: il suo nuovo obiettivo è quello di andare ai Mondiali in Qatar

Come riporta il Corriere della Sera, dietro il rinnovo di Buffon con il Parma non c’è solo la volontà di continuare a giocare per aiutare gli emiliani a tornare in Serie A, ma anche un obiettivo…azzurro.

Tra i sogni del portierone, infatti, c’è anche quello di essere convocato per l’ultimo Mondiale della sua carriera, quello in Qatar, qualora l’Italia dovesse riuscire a superare i playoff. L’ultima parola, però, spetterà ovviamente al ct Mancini.