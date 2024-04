Vlahovic a Dazn: «Partita importante per il nostro obiettivo, tutti al servizio della squadra»

Dusan Vlahovic ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn prima di Juve Milan. Ecco cosa ha detto l’attaccante

CHE GARA E’ – «E’ una partita molto importante che può darci una spinta per finire bene quest’anno, con il secondo posto che è un nostro obiettivo».

OBIETTIVI PERSONALI – «Tutti noi abbiamo obiettivi che ci spingono a lavorare più forte. Tutto però è al servizio della squadra».

COPPIA CON YILDIZ – «Mi trovo bene anche con lui, non è importante per me. L’importante è vincere, non chi gioca».