Juve Milan, Ibrahimovic non molla mai i rossoneri: cosa è SUCCESSO nel pre-partita del match dell’Allianz Stadium

Ibrahimovic non abbandona i rossoneri per Juve Milan: il supervisor di RedBird era a bordocampo all’Allianz Stadium per assistere al riscaldamento dei rossoneri a pochi minuti dall’inizio del match.

Un match importante per il Milan: i rossoneri si vogliono riprendere dopo le delusioni portate dall’eliminazione dall’Europa League e dal derby perso che ha consegnato la seconda stella all’Inter. Ibra vuole esserci e sostenere i suoi ragazzi, anche per il futuro.