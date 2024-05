Nuovo allenatore Milan, a Milanello arriva MISTER X! L’ha scelto Furlani, scenario clamoroso

Nuovo allenatore Milan, Furlani ha scelto mister X! Nome top secret, sta per arrivare lui a Milanello. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non è per nulla da escludere la possibilità che sulla panchina del Milan della prossima stagione arrivi un Mister X, una carta tenuta coperta in queste settimane.

A Casa Milan tira aria di sorpresa, di annuncio clamoroso che potrebbe spazzare via in un attimo le voci su tutti i tecnici accostati al Diavolo nelle ultime settimane. Furlani e Ibrahimovic agiscono nell’ombra: qualcosa cova sotto la cenere rovente dei rossoneri.