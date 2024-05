Amrabat Milan, la pista si SCALDA! Tifosi in delirio, arriva così a Milano

Amrabat-Milan, la pista per il centrocampista marocchino si scalda: primi contatti con gli agenti, può arrivare così a Milano

Come riportato da Tuttosport, Sofyan Amrabat sta diventando un obiettivo sempre più caldo del calciomercato Milan della prossima estate.

I rossoneri hanno avuto i primi contatti con gli agenti del calciatore, la SEG che in rossonero cura anche gli interessi di Reijnders. Amrabat, che vuole giocare la Champions League e ha già dato un gradimento di massima al Milan, non verrà riscattato dal Manchester United e avendo un solo anno di contratto rimanente con la Fiorentina può arrivare per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, bonus inclusi.