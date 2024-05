De Zerbi Milan: l’allenatore ha una speranza per il futuro, l’ANNUNCIO che allontana i rossoneri

De Zerbi, accostato anche al Milan per il dopo Pioli, dopo l’addio al Brighton ha una speranza per il futuro, l’annuncio

Le parole di Roberto De Zerbi, accostato anche al Milan per il dopo Pioli, a Sky Sport UK dopo l’addio al Brighton. L’allenatore ha una speranza per il futuro:

LE PAROLE – «Ho trascorso le ultime 24-48 ore in modo intenso. Non abbiamo trovato l’accordo giusto per andare avanti, per restare insieme. Il calcio è la mia vita e non posso cambiare la mia passione. Non c’è nessun club, nessuno mi ha offerto niente. Vi assicuro, al momento niente. Lascio due anni di contratto. Forse resterò a casa due, tre, quattro mesi – di sicuro non ho nulla di già fatto per il futuro. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove o quando. Ma è stato un onore lavorare in Premier League»