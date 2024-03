Buffon lancia l’Italia: «Non so dove arriveremo agli Europei ma posso assicurare questa cosa»

Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia di Luciano Spalletti, ha parlato delle prospettive degli Azzurri in vista degli Europei

Intervistato da Italpress nel ritiro dell’Italia, Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve e vicino al calciomercato Milan in passato, attuale capo delegazione degli Azzurri, ha parlato così in vista degli Europei:

EUROPEI– «Non so dove arriveremo, ma difficilmente tradiremo le aspettative. Anche grazie al lavoro del presidente della Federazione e del ct questa squadra sta tirando fuori delle qualità ben espresse che ci caratterizzano e ci fanno sempre fare la partite. Alcune volte puoi perdere, ma in questo modo difficilmente sbagli l’appuntamento».

