Bucciantini elogia Tonali: «Sta diventando un giocatore enorme»

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche sul Milan e Sandro Tonali:

«Tonali produce gol sempre importanti. Lui e Bennacer sono nei primi dieci della classifica per passaggi chiave in Serie A. Tonali è anche in quella dei contrasti vinti. La sua percentuale di passaggi è molto buona. Sta diventando un giocatore enorme»