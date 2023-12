Bucciantini esalta Reijnders e consiglia Pioli: «Così rende di più». Le sue parole negli studi di Sky Sport

Bucciantini è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del Milan e di Reijnders, autore di un gol nella partita di oggi contro il Monza.

BUCCIANTINI – «Quando c’è Loftus-Cheek ci guadagnano entrambi, ha fatto belle giocate in tutta la partita. È una squadra che sta recuperando pezzi e può fare scelte, ma anche oggi ha perso altri due giocatori come Pobega e Okafor. Non sono infortuni da intensità e stanchezza»