Brutti: «Esordio con il Milan femminile? Un segno del destino»

Veronica Brutti, tecnico dell’Hellas Verona, ha rilasciato una lunga dichiarazione all’account ufficiale del club. Argomento: l’esordio con il Milan femminile:

«Se sono emozionata per l’esordio? Diciamo che in queste settimane ho avuto tempo per prepararmi ed anche modo di conoscere più da vicino le ragazze. Ho lavorato molto bene con loro, sono una squadra propositiva e dedita al lavoro, ci siamo allenate bene. Un po’ di emozione c’è sicuramente, ma ho tanta voglia di provare questa nuova esperienza. Penso sia destino che la mia prima gara da allenatrice su una panchina di Serie A sia proprio contro il Milan, un Club con cui ho vinto un campionato e che mi ha dato molto, sia dal punto di vista personale che professionale. In ogni caso sappiamo che oggi sarà una partita difficile, il Milan è una squadra con grande qualità e giocatrici di livello, ma le ragazze l’hanno già affrontata due volte durante la stagione, perciò sappiamo cosa dovremo fare per cercare di fermarlo. Il nostro obiettivo resta la salvezza e la mentalità che dovremo avere per provare a raggiungerla, da oggi fino alla fine del campionato, dovrà essere quella di scendere in campo consapevoli che ogni gara per noi vale quanto una finale. Dovremo affrontare ogni match dando il 100% per tutti i novanta minuti, indipendentemente dall’avversario che ci troveremo di fronte. Haaland? È sicuramente un ottimo profilo per la nostra porta, ma non so se per la gara di domani sarà già a disposizione»