Broja niente Milan, TUTTO FATTO con l’Ipswich Town: la CIFRA dell’affare è CLAMOROSA. I dettagli

Tutto fatto per il passaggio di Armando Broja all‘Ipswich Town. L’attaccante seguito per molto tempo dal calciomercato Milan resterà in Inghilterra per quasi 30 milioni di sterline.

PAROLE – «Armando Broja all’Ipswich Town, here we go! Completato l’accordo verbale sul prestito iniziale. Sarà prevista una clausola di acquisto obbligatorio nel caso in cui l’ Ipswich eviti la retrocessione. Affare complessivo dal valore di oltre 30 milioni di sterline accettato dal Chelsea, con stipendio coperto fino a giugno. Visita medica nelle prossime 24 ore».