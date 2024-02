Broja Milan, i rossoneri avevano fatto un tentativo: era spuntato quest’ostacolo. Le ultime sul mercato

Secondo quanto riportato da The Athletic Armando Broja era vicino a trasferirsi in prestito in questa sessione di calciomercato.

Il mercato rossonero oggi avrebbe chiesto informazioni sul centravanti albanese, senza affondare a causa delle ristrettezze finanziarie del club. La trattativa potrebbe riaprirsi per l’estate.