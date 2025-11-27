Brocchi Zeta Milano, terremoto in panchina: esonerato Hubner da primo in classifica. Squadra all’ex Milan, i motivi della rottura

Brocchi Zeta Milano, clamoroso ribaltone nella squadra dello youtuber ZW Jackson: via il ‘Bisonte’ nonostante il primato

Un vero e proprio clamoroso ribaltone ha scosso l’ambiente della Zeta Milano, formazione attualmente capolista del girone Q del campionato di Seconda categoria. Il club, divenuto celebre per essere di proprietà del noto youtuber ZW Jackson, ha comunicato la decisione di aver esonerato mister Dario Hubner. Per la successione, la dirigenza ha optato per una soluzione interna di altissimo profilo, affidando la guida tecnica della squadra all’attuale ds Cristian Brocchi, ex centrocampista e allenatore di club blasonati come Milan, Brescia, Monza e Vicenza. Brocchi guiderà il gruppo in tandem con Mascetti, tecnico della Juniores U19.

VIA DA PRIMO IN CLASSIFICA – La drastica decisione è maturata a seguito del pesante 5-1 incassato dai rossoneri nell’ultima uscita contro la Triestina Milanese. Un esonero che fa discutere, considerando il ruolino di marcia quasi perfetto: otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, sebbene il trend recente parlasse di soli quattro punti nelle ultime tre gare. Per il presidente non è stata una scelta semplice, visto che Hubner (icona dei professionisti con Brescia, Piacenza, Ancona, Perugia e Cesena) rappresentava l’immagine del progetto Zeta. Tuttavia, la stessa proprietà ha ritenuto che la sua “mentalità fosse troppo vecchia scuola” per proseguire il cammino.

LE PAROLE DI CAPITAN JEDA – Sulla vicenda è intervenuto anche Capitan Jeda (anch’egli con un passato importante in Serie A). Pur ammettendo onestamente che la squadra mal digeriva i metodi del mister, il capitano ha chiarito che non avrebbe mandato via l’allenatore in questa fase. Intanto, proprio oggi Hubner avrà un incontro chiarificatore con il presidente, non nascondendo il suo stupore: «Non comprendo il motivo del mio esonero, attendo una spiegazione».