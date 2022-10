Brocchi: «Stimo Pioli da anni. Milan-Monza? Vi dico...»

Cristian Brocchi, ex tecnico di Milan e Monza, ha parlato della sfida di San Siro: grandi elogi per Stefano Pioli

Intervistato da gazzetta.it, Cristian Brocchi ha dichiarato:

«Milan-Monza? Non voglio scegliere, il Milan è stato un grande amore, ma il Monza ha un posto speciale nel mio cuore. Pioli? La mia stima per lui inizia ai tempi della Lazio, ora è troppo facile salire sul carro. Ricordo che chiesi a un amico il suo numero, cosa che non faccio mai, e lo chiamai per fargli i complimenti per i valori che aveva portato. Da quando è al Milan lo prendo come esempio per il mio lavoro».