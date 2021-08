Mauro Bressan elogia Diaz: «Ha grande inventiva e buoni spunti»

Mauro Bressan è intervenuto nel corso del TMW News ed ha parlato di Milan e elogiato la prestazione di Brahim Diaz

Mauro Bressan è intervenuto nel corso del TMW News e tra i vari argomenti trattati ha analizzato anche la partita del Milan contro la Sampdoria e elogiato la prestazione di Brahim Diaz. Ecco cosa ha detto:

«I rossoneri li ho visti in forma con la Samp. Brahim Diaz sarà importantissimo, serve molto alla squadra, ha inventiva e spunto per la verticalizzazione. Il Milan forse dovrà accompagnare un po’ di più la manovra d’attacco ma in ogni caso vedo una squadra che potrà giocarsela fino in fondo anche per il titolo insieme ad altre 4-5 formazioni»