Bremer sovrasta Giroud: ma il Milan continua a preferire Botman. Altra grande prestazione del brasiliano

Torino Milan è stata la partita della consacrazione di Bremer con i granata e non solo. Il brasiliano ha annullato anche Giroud, dopo aver fatto lo stesso con Vlahovic, Osimhen e Dzeko.

Il difensore convince sempre di più e non solo i granata. Spettatrice dell’evento anche l’Inter, interessata al risultato dei cugini per la classifica e con un occhio particolare rivolto proprio a Bremer. E’ lui l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per l’estate per sostituire De Vrij. Cairo vuole scatenare l’asta, ma Marotta potrebbe giocare d’anticipo. Lo scrive La Stampa. Il Milan è sempre interessato ma per ora sembrerebbe aver scelto Botman.