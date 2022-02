ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bremer Milan, scatto rossonero! Maldini ora ha la pole. Tutti i dettagli sull’interesse del Diavolo per il brasiliano

Tuttosport questa mattina dà importanti aggiornamenti sul futuro di Bremer. Dalla Germania rilanciano l’interesse del Bayern Monaco ma – ne è sicuro il quotidiano torinese – in questo momento è il Milan il club in pole per il brasiliano del Torino.

Tanto che in questo momento il Milan è tornato a essere il club più caldo all’inseguimento del granata, pur con un distinguo fondamentale. Che si intenda il brasiliano quale alternativa prima a Botman (il Lille continua a sparare richieste più alte del previsto per il proprio giocatore, sotto contratto sino al 2025) o che Bremer (fresco di rinnovo “strategico” sino al 2024) possa aggiungersi nei piani allo stesso olandese, la musica non cambia in modo decisivo, a 3 mesi dalla fine del campionato: appunto perché il Milan è la squadra che più di tutte ha operato per lubrificare i contatti in vista di un possibile assalto al granata, a tempo debito. Dietro le altre di Serie A: Juve, Inter e Napoli.