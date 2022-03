Beak the bias, Dazn racconta Bergamaschi: «Ecco la sua storia»

DAZN si prepara a celebrare il mese della donna accendendo i riflettori sul calcio femminile. Per Break the bias ecco la storia di Bergamaschi

DAZN si prepara a celebrare il mese della donna accendendo i riflettori sul calcio femminile e proponendo un calendario ricco di appuntamenti, che culmineranno con il ritorno della UEFA Women’s Champions League a partire dal prossimo 22 marzo.

Un impegno che vede il brand in prima linea per far crescere l’interesse nello sport femminile a livello globale, on e off platform. Contenuti originali, storytelling inclusivo e visibilità dedicata ai talenti femminili con un unico obiettivo: #BreakTheBias – il cambiamento è ora.

Le vittorie in 🇨🇭

La tripletta all’esordio in A ⚽⚽⚽

La fascia di capitano delle 🔴⚫ La sua storia 👇https://t.co/cFT3UtBB5T — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 17, 2022

Per l’occasione ecco proposta sul sito la storia del capitano del Milan Femminile: Valentina Bergamaschi