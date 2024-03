Brassier Milan e non solo: ecco i due grandi OBIETTIVI per la difesa. In estate sarà testa a testa

Brassier Milan e non solo: ecco i due grandi OBIETTIVI per la difesa rossonera. In estate sarà testa a testa

Non solo a centrocampo e in attacco, il Milan punta a rinforzare anche la propria difesa nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Due i grandi obiettivi dei rossoneri in questo ruolo.

Il primo milita in Ligue 1: si tratta di Brassier, centrale di proprietà del Brest in scadenza nel giugno del 2025. L’altro invece si è messo in mostra in Premier League con la maglia del Fulham, club con cui ha un accordo fino a giugno: si tratta di Adarabioyo. In estate si preannuncia un testa a testa tra i due.