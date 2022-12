Brasile, l’ex Milan Paqueta: «L’eliminazione è un grande dolore, però…»

Lucas Paqueta, calciatore del West Ham ed ex Milan, ha commentato sui social l’eliminazione del Brasile da Qatar 2022

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Lucas Paqueta ha parlato così dell’eliminazione del Brasile dal Mondiale:

«Di tutti i dolori che ho avuto nel calcio, senza dubbio, questo è quello che mi ha ferito di più, un’inspiegabile sensazione di dolore, tristezza, disperazione… Ma lungi dall’essere la mia più grande perdita, ho già perso molto, ci ho provato e riprovato più volte finché non ci sono riuscito…18 anni a lottare, soffrire, crescere e imparare a vivere momenti così! Sento gratitudine e orgoglio per questo gruppo, ci tenevamo tanto, lo meritavamo, in ogni sguardo e parola nostri c’era il nostro sogno… Ci abbiamo provato e dato l’anima per conquistare questo sogno! Non ci siamo riusciti. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, è stata una sensazione unica vedere il Brasile vibrare di nuovo e remare, tutti insieme, nella stessa direzione! Quando questo dolore sarà guarito, torneremo più forti! Il sogno è stato rimandato, ma è ancora vivo nei nostri cuori, grazie Gesù per l’opportunità! Grazie Gesù per tutto».