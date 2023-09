Branca non ha dubbi sullo Scudetto: «Penso che loro siano i più accreditati». Le sue dichiarazioni a Radio Bruno

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha parlato così della Serie A. Le sue parole.

BRANCA – «Penso che l’Inter sia fra le più accreditate per vincere, se non la più forte. È fisiologico per i calciatori che hanno perso delle finali accumulare un senso di rivalsa da sfruttare durante l’anno: credo che il 4-0 sia frutto di un episodio»