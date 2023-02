Brambati su De Ketelaere: «È un giovane timido e con una maglia pesante». Le parole dell’ex giocatore a Tuttomercatoweb

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex giocatore sul calciatore del Milan:

«Continuo ad aspettarlo, perché in Belgio gli ho visto fare grandi cose. E’ un giovane, forse timido, con una maglia pesante. Sono tante cose che incidono ora. Sta vivendo un periodo incerto dal punto di vista personale, ma non credo abbia perso tutte le sue qualità. E’ un po’ come Bergkamp, se non esce ora uscirà più avanti»