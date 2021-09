Brambati spaventa l’Inter: «Costretta ad altre due cessioni pesanti»

Michele Brambati, ex calciatore, ha parlato dell’Inter e della necessità di vendere altri prezzi pregiati

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore, Michele Brambati, ha parlato anche dell’Inter, andando a commentare le situazioni economiche che riguardano il club:

«Da quello che mi hanno detto dall’interno dello staff tecnico, l’anno prossimo l’Inter sarà costretta a vendere altri due calciatori importanti. Quest’anno ne hanno venduti due e l’anno prossimo ne saranno sacrificati altri due. Ci saranno i costi da abbassare e andranno sempre più ad abbassarsi. A meno che non entri il fondo ma poi bisogna vedere che intenzioni ha. Conte, che non reputo una persona stupida, se se n’è andato con un giocattolo che aveva costruito lui insieme alla società vedendo che lo si poteva smontare. Ha fatto la cosa migliore, prendere e andare via, perché non c’erano più i presupposti per costruire, ma c’erano i presupposti per disfare».